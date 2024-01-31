C начала года рязанская прокуратура выявила свыше 100 нарушений, связанных с уборкой снега

31 января в Областной прокуратуре состоялась пресс-конференция, на которой прокурор Рязанской области Дмитрий Коданëв ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ поинтересовались о тем, как прокуратура реагирует на некачественную уборку снега и какие действия предпринимает по выявленным нарушениям.

По словам Коданёва, с начала 2024 года было выявлено свыше 100 нарушений законодательства при содержании улично-дворовой сети, внутриквартальных проездов, территорий, расположенных возле учреждений образования и иных социальных объектов.

— Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. — ответил он.

Также прокурор Рязанской области добавил, что работа по очистке автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий осуществляется в круглосуточном режиме.

— В настоящий момент анализируем расчистку снега возле социальных объектов, а также обращения граждан в медицинские учреждения в связи с получением травм. — подытожил Дмитрий Коданëв.