Бывший замдиректора муниципального предприятия Рязани стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве

В Рязани возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего замдиректора муниципального предприятия города. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Факт хищения средств предприятия выявили сотрудники УЭБПК Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Как установили следователи, с 2018 по 2022 год бывший замдиректора 1975 года рождения неоднократно давала устные распоряжения подчинённым о составлении платёжных документов. Целью злоумышленницы было хищение денежных средств. При этом подчинённые подозреваемой не были осведомлены о её преступных намерениях.

Эти документы использовались для перечисления на подконтрольные ей расчётные счета контрагентов предприятия денежных средств, размер которых превышал фактический размер полагаемой оплаты за оказанные услуги.

Имущественный вред предприятию от действий должностного лица превысил 1 млн 233 тысячи рублей (особо крупный размер).

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные и иные процессуальные действия для доказывания вины бывшего должностного лица, возмещения ущерба и установления всех обстоятельств произошедшего.