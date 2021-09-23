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Четверг, 23 сентября, 2021
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Бывший заключенный зверски убил семью с маленькими детьми в Екатеринбурге

Никита Брыкин
Бывший заключенный зверски убил семью с маленькими детьми в Екатеринбурге

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Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности жестокой расправы над семьей в Екатеринбурге.

В криминальной биографии подозреваемого Виталия Насретдинова, который работал автомойщиком, уже есть судимости за грабеж, а также угон, вымогательство, и вот теперь он признался в убийстве матери и двух ее сыновей.

По версии следствия, злоумышленник зарезал и пытался сжечь потерпевших.

«Убил ее тот, в котором надеялась увидеть будущего мужа и отчима своим сыновьям», – рассказала знакомая.

Известно, что женщина работала в детском саду. Ранее от нее сожитель, который был отцом близнецов. Месяц назад она познакомилась с Насретдиновым на заправке. Ради новой возлюбленной он бросил семью.

Предварительно, в день трагедии ухажер пришел к новой возлюбленной домой. Парочка выпила много спиртного, после чего гость потерял контроль и в ходе бытового конфликта жестоко расправился с самой дамой и ее сыновьями. После этого мужчина поджег квартиру и просто ушел.

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