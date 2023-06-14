Бывший уральский чиновник Мельников погиб во время спецоперации

Во время спецоперации в зоне боевых действий погиб бывший уральский чиновник Александр Мельников, пишет E1.RU.

Ему было 53 года. Прощание с экс-чиновником назначено на пятницу, 16 июня.

Как уточнила глава Рефтинского городского округа Наталья Мельчакова, Мельников руководил поселком с октября 2008 года по март 2012 года.

В администрации городского округа не смогли уточнить, как он попал на спецоперацию.

С 2018 года Мельников сидел в колонии за получение взятки в виде квартиры стоимостью 2,3 миллиона рублей.