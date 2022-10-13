Бывший сотрудник телеком-компании получил условный срок за присвоение более полумиллиона рублей

В Рязанской области суд приговорил экс-сотрудника офиса продаж телекоммуникационной компании к 2 годам лишения свободы условно, признав виновным в присвоении денежных средств.

Суд признал достаточными доказательства, собранные Скопинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Рязанской области. Подробности сообщили в областном Следственном управлении СКР.

По данным следствия и суда, с января по февраль 2022 года обвиняемый похитил у телекоммуникационной компании свыше 500 тысяч рублей. Экс-сотрудник провёл под видом клиента электронные денежные переводы на свою банковскую карту через платёжную систему, к которой у него в силу служебного положения был доступ.

В ходе следствия обвиняемый возместил имущественный ущерб, причинённый организации в результате преступления в размере 105 тысяч рублей.

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