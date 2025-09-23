Бывший сотрудник исправительной колонии Рязанской области получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за взятку

Суд приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии Рязанской области к 3 с половиной годам тюрьмы за получение взятки. Подробности сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Собранные Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений области. Он признан виновным в получении взятки за совершение заведомо незаконных действий по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения, расположенного на территории Скопинского района Рязанской области, по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, осуществил пронос на режимную территорию средств связи – мобильных смарт-часов, запрещенных для осужденных.

Преступная деятельность должностного лица выявлена в результате межведомственного взаимодействия регионального управления ФСИН России, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности которого следственным органом возбуждено уголовное дело.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.