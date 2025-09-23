Вторник, 23 сентября, 2025
22.4 C
Рязань
Происшествия

Бывший сотрудник исправительной колонии Рязанской области получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за взятку

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Суд приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии Рязанской области к 3 с половиной годам тюрьмы за получение взятки. Подробности сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Собранные Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений области. Он признан виновным в получении взятки за совершение заведомо незаконных действий по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения, расположенного на территории Скопинского района Рязанской области, по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, осуществил пронос на режимную территорию средств связи – мобильных смарт-часов, запрещенных для осужденных.

Преступная деятельность должностного лица выявлена в результате межведомственного взаимодействия регионального управления ФСИН России, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности которого следственным органом возбуждено уголовное дело.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Общество

Виталий Артёмов рассказал о готовности Рязанской области к отопительному сезону

В городе Рязани на сегодняшний день подлежит паспортизации 2683 жилых дома.
Экология, природа, животные

Павел Малков: Новые деревья и кустарники высадим в Рязани в рамках месячника по озеленению

Когда говорят – красивый город, значит, равно зеленый город. Красивый населенный пункт – зеленый населенный пункт.
Медицина

Мальчик 13 лет получил тяжелую ЧМТ при столкновении двух электросамокатов, рязанские врачи спасли ребенка

Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть самостоятельно ребенок не мог, нейро-психическое состояние нарушено.
Экономика и бизнес

Рязанская область получила федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли — Павел Малков

Это, в том числе, достройка важных социальных объектов – школы и детского сада, дополнительная поддержка сельского хозяйства, сферы здравоохранения.
Власть и политика

Пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи в соцсетях поручил Павел Малков

На заседании участники проанализировали текущую наркоситуацию в Рязанском регионе, принимаемые меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконное употребление и оборот наркотиков.
Власть и политика

Павел Малков анонсировал расширение проекта «Народный контроль»

Задача «Народного контроля» – выявить недостатки и дать конструктивные предложения по улучшениям. Команда будет рейды продолжать. Расширяем этот проект, включили в него общественные места.
Общество

Политолог Мостяев объяснил, кому выгодна отмена ограничений на СМП

Разрешительный порядок плавания в акватории Северного морского пути (СМП) является ключевым элементом обеспечения национального суверенитета России в Арктике.
Происшествия

Новые беспилотники уничтожены над Рязанской областью

Кроме Рязанской области, опасные объекты сбиты в Белгородской, Калужской, Тульской областях, а также в Московском регионе.