Бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП, его увезли на «скорой»

12 октября бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП на велосипеде. С места происшествия мужчину увезли на «скорой», сообщил портал rybnoe.net.

Горбачёв, по предварительной информации, ехал по главной дороге в сторону деревни Перикаль. С второстепенной выехал грузовой КамАЗ. Чтобы избежать столкновения, велосипедист резко повернул направо и затормозил. Как итог – Горбачёв упал и получил травмы.

Пострадавшего доставили в ОКБ. Ему диагностировали перелом ключицы со смешением и повреждение правого плеча. Сейчас Артём Горбачёв находится в больнице, его готовят к операции.

По словам самого Горбачёва, на место ДТП приезжали сотрудники Госавтоинспекции. Они зафиксировали заявление, в котором было указано, что юридически ДТП не произошло, и сам велосипедист не справился с управлением.