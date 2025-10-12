Воскресенье, 12 октября, 2025
Бывший российский офицер, перешедший на сторону ВСУ, мог жить в Омске

Бывший российский офицер Лев Ступников, объявленный в розыск за переход на сторону Украины, некоторое время мог проживать в Омске. Как выяснил корреспондент РИА Новости, следователи опрашивали жителей двух многоквартирных домов в Центральном округе города, где, по данным источника в правоохранительных органах, Ступников сменил две квартиры.

Жители Омска подтвердили, что следователи интересовались бывшим военным, проживавшим в одной из квартир.

Старшая по одному из домов рассказала, что семья военных жила там 12–15 лет назад. Недавно приходили «люди в форме» и спрашивали про этого военного, объясняя интерес «каким-то случаем в кадетском корпусе».

По другому адресу соседи также не смогли лично вспомнить Ступникова, но подтвердили, что им уже интересовались полицейские.

Согласно материалам судебных приставов, в отношении Ступникова в августе было возбуждено исполнительное производство. Бывший офицер имеет задолженность в размере почти 107 тысяч рублей.

Ранее РТ сообщало о видеоинтервью Ступникова в социальных сетях, где перебежчик признался, что почти семь месяцев помогал ВСУ, «сливая» координаты российских позиций для ракетных ударов.

По оценке российских военных, от действий Льва Ступникова могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ. В сентябре правоохранительные органы подтвердили РИА Новости, что Ступников объявлен в розыск.

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Генерал Липовой рассказал о судьбе бункера Зеленского после блэкаута в Киеве

Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных...
«Горят два фонаря»: Шарий сообщил о мощном ударе по Одессе

Ночью российские войска нанесли мощный удар по объектам энергетики...
Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Феофан Милостивый: этот праздник отмечают 12 октября

На Феофана ждали тепла: Почему 12 октября охотники искали «именинного зайца».

Нарколог объяснил, почему вечерний бокал вина — опасная привычка

Главная опасность вечернего бокала вина в том, что он кажется безвредным: человек убеждает себя, что употребляет некрепкий алкоголь и не находится в запое.

Кировские хирурги спасли пациента с редчайшей болезнью «моя-моя»

Команда специалистов успешно выполнила сложную операцию. Сейчас мужчина находится на восстановлении под наблюдением врачей.

В ВСУ формируют офицерские «штрафные роты» в Сумской области

В эти подразделения будут направляться: нарушители воинской дисциплины, дезертиры, неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении.

Потерявший обе ноги ветеран войны в Чечня провел 9 лет в рабстве у цыган

Ветеран Первой Чеченской войны Сергей Грибков, лишившийся обеих ног...

В лесу в Рязанской области пропала 94-летняя Евдокия Горяйнова

В Скопинском районе Рязанской области 10 октября 2025 года пропала пенсионерка. Евдокия Горяйнова ушла в лес и не вернулась.

Водитель «Рено» погибла, пятеро пострадали после столкновения с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В 46 лет умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

В возрасте 46 лет ушел из жизни актер театра...

Более 500 рязанцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Участники субботника убирали мусор и листву, осуществляли спил аварийных деревьев, расчистку местности

Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в Рязанском перинатальном центре, родила дочку

Малышка родилась 10 октября. Дочку супруги Инзины назвали Мия.

Вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Рязанской области

Вакцина представляет собой съедобный брикет, содержащий мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин, который привлекает внимание животных.

Рязань закупит еще четыре новых троллейбуса до конца 2025 года

На эти цели из бюджета будет выделено 129 миллионов рублей.

В Москве загадочно погиб преподаватель из Италии, поддержавший СВО

На юго-востоке Москвы нашли тело известного преподавателя, основателя школы...

«Кругом крики»: раскрыты детали взрыва под Волгоградом, унесшего две жизни

От взрыва боеприпаса в доме в поселке Степной Волгоградской...

