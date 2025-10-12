Бывший российский офицер Лев Ступников, объявленный в розыск за переход на сторону Украины, некоторое время мог проживать в Омске. Как выяснил корреспондент РИА Новости, следователи опрашивали жителей двух многоквартирных домов в Центральном округе города, где, по данным источника в правоохранительных органах, Ступников сменил две квартиры.

Жители Омска подтвердили, что следователи интересовались бывшим военным, проживавшим в одной из квартир.

Старшая по одному из домов рассказала, что семья военных жила там 12–15 лет назад. Недавно приходили «люди в форме» и спрашивали про этого военного, объясняя интерес «каким-то случаем в кадетском корпусе».

По другому адресу соседи также не смогли лично вспомнить Ступникова, но подтвердили, что им уже интересовались полицейские.

Согласно материалам судебных приставов, в отношении Ступникова в августе было возбуждено исполнительное производство. Бывший офицер имеет задолженность в размере почти 107 тысяч рублей.

Ранее РТ сообщало о видеоинтервью Ступникова в социальных сетях, где перебежчик признался, что почти семь месяцев помогал ВСУ, «сливая» координаты российских позиций для ракетных ударов.

По оценке российских военных, от действий Льва Ступникова могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ. В сентябре правоохранительные органы подтвердили РИА Новости, что Ступников объявлен в розыск.