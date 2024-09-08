Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил о критической ситуации на фронтах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и Донбассе. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что украинская армия несет значительные потери и утрачивает свои стратегические резервы, пишет «Газета.ру».

Риттер назвал президента Украины Владимира Зеленского «отчаянным человеком», действующим под влиянием Запада. По его словам, наступление ВСУ в Курской области идет не по плану, так как Киев теряет там стратегические резервы. Российские войска действуют осторожно, стремясь сохранить личный состав, поэтому крах украинских сил в регионе не произойдет мгновенно.

Кроме того, Риттер подчеркнул, что Украина сталкивается с серьезными неудачами и в Донецкой народной республике. Он предположил, что украинские войска могут быть вынуждены отступить к Днепру и попытаться создать там новые оборонительные рубежи.

Ранее Риттер выразил мнение, что политика поставок оружия Украине со стороны Запада не достигла своих целей, а попытки нанести стратегическое поражение России провалились. По его словам, Украина рискует остаться главной проигравшей стороной в этом конфликте, и после завершения боевых действий может лишиться таких городов, как Одесса, Харьков и Киев.