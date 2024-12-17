Вторник, 17 декабря, 2024
-2.6 C
Рязань
Фото: телеграм-канал Дениса Арапова
Новости Рязани и области

Бывший пресс-секретарь Николая Любимова получил премию доверия потребителей

Валерия Мединская

Бывший пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова получил ежегодную Национальную премию доверия потребителей «Марка №1». Об этом Денис Арапов сообщил в своем телеграм-канале.

В июне Арапов возглавил издание Life, которое входит в медиахолдинг News Media. В понедельник, 16 декабря, бывший пресс-секретарь Любимова опубликовал информацию о победе проекта «Shot проверка» (входит в News Media) в ежегодной Национальной премии доверия потребителей «Марка №1».

По результатам народного голосования «Shot проверка» признана лучшим социальным медиа 2024 года. Награждение прошло в Государственном Кремлёвском дворце. 

«Благодарим каждого читателя за поддержку и доверие — вместе мы делаем потребительский рынок прозрачнее и честнее», — пишут в комментариях от имени коллектива журналистов. 

Материалы рубрики