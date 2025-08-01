Пятница, 1 августа, 2025
24.8 C
Рязань
Новости России

Бывший олигарх Николай Агурбаш рассказал о крахе своей миллиардной империи

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В эфире программы «Прямой эфир» предприниматель Николай Агурбаш — некогда владелец многомиллиардного бизнеса, газет, заводов и пароходов, а также бывший муж певицы Анжелики Агурбаш — впервые откровенно рассказал о том, как потерял своё состояние.

После 21 года брака с певицей Агурбаш развёлся и вступил в новый брак. Его вторая жена, Эльвира, была назначена первым вице-президентом компании с правом финансовой подписи. В этот период предприниматель тяжело болел: перенёс четыре операции, три из которых на позвоночнике, и около полутора лет провёл на реабилитации.

Пока Николай находился в тяжелом состоянии, управление бизнесом перешло к Эльвире. В итоге завод, в который было вложено 3,1 миллиарда рублей, был продан всего за 365 миллионов.

«Просто наступил момент, когда денег стало не хватать. Нужно было брать кредиты, но банки отказали. Тогда мы остановили производство», — объяснил Агурбаш.

Несмотря на серьёзные потери, бывший олигарх не винит жену в крахе бизнеса. По его словам, она просто не имела необходимого опыта для управления крупной компанией.

Сегодня от прежнего состояния у Агурбаша остался один дом, а все предприятия перешли к новым владельцам.

Самые читаемые материалы

Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Новости России

«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.
Погода

МЧС предупредило о грозах, ливнях и шквалистом ветре в Рязанской области

По данным синоптиков, местами сохранятся грозы, в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.
Общество

Экс-ректор РГУ им. Есенина возвращается из Донецка в Рязань

Супруги Минаевы приехали работать в ДНР в 2022 году. Андрей Минаев стал деканом исторического факультета вуза, его жена Светлана Юрьевна работала заместителем директора Многопрофильного лицея-интерната ДонГУ. 
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.

Последние новости

Новости мира

Зеленский отреагировал на заявление Путина о переговорах: «Украина готова к встрече лидеров»

Ранее Владимир Путин, находясь на Валааме, заявил в беседе с журналистами, что переговоры с Украиной «востребованы и важны» и что для достижения мира необходимо вести диалог.
Новости России

Генерал-лейтенант Соболев: «Орешник» будет применяться против стратегических целей

Это слишком мощное оружие, чтобы тратить его на мелкие цели
Кино и ТВ

«У меня чуть второй инсульт не случился!» — Алексей Воробьёв перенервничал на шоу «Большой хит»

В этот вечер на сцену выйдут: Жасмин, Саша Савельева, Зара, Анна Седокова, Александр Панайотов, Лёша Свик, Вадим Галыгин и Алексей Воробьёв.
Власть и политика

Завершился приём документов от кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 28 июля по 1 августа. 
Кино и ТВ

Нервный срыв и жёсткая развязка: финал «Мастера игры» удивит зрителей

Игрокам предстоит решить, остался ли в команде тёмный, и если да — попытаться вычислить его и исключить. Ошибка будет стоить им всего.
Происшествия

В Рязани у мигранта обнаружено поддельное водительское удостоверение

По данному факту дознавателем ОМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо подложного документа».
Общество

Железнодорожники отмечены наградами Рязанской областной Думы 

В преддверии Дня железнодорожника, который традиционно отмечается в первое...
Культура и события

В выходные рязанцы смогут посетить праздник ВДВ и несколько концертов 

Последний месяц лета подкрался незаметно! Разве можно придумать лучший повод повеселиться «на всю катушку», чем наступление августа, который каждый житель Рязани должен провести невероятно насыщенно? Итак, рассказываем, чем заняться на выходных 2 и 3 числа. 