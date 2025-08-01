Бывший олигарх Николай Агурбаш рассказал о крахе своей миллиардной империи

В эфире программы «Прямой эфир» предприниматель Николай Агурбаш — некогда владелец многомиллиардного бизнеса, газет, заводов и пароходов, а также бывший муж певицы Анжелики Агурбаш — впервые откровенно рассказал о том, как потерял своё состояние.

После 21 года брака с певицей Агурбаш развёлся и вступил в новый брак. Его вторая жена, Эльвира, была назначена первым вице-президентом компании с правом финансовой подписи. В этот период предприниматель тяжело болел: перенёс четыре операции, три из которых на позвоночнике, и около полутора лет провёл на реабилитации.

Пока Николай находился в тяжелом состоянии, управление бизнесом перешло к Эльвире. В итоге завод, в который было вложено 3,1 миллиарда рублей, был продан всего за 365 миллионов.

«Просто наступил момент, когда денег стало не хватать. Нужно было брать кредиты, но банки отказали. Тогда мы остановили производство», — объяснил Агурбаш.

Несмотря на серьёзные потери, бывший олигарх не винит жену в крахе бизнеса. По его словам, она просто не имела необходимого опыта для управления крупной компанией.

Сегодня от прежнего состояния у Агурбаша остался один дом, а все предприятия перешли к новым владельцам.