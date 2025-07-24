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Новости мира

Бывший охранник борделя рассказал о самых странных и шокирующих  посетителях

Алексей Самохин
Изображение от freepik

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Пользователь Reddit под ником Go_get_tha-gabago, который два года проработал охранником в борделе, поделился весьма необычными историями. По его словам, за это время ему пришлось столкнуться с самыми разными, порой шокирующими посетителями, пишет «Лента.ру».

Необычные запросы и странные клиенты

Бывший охранник рассказал, что за время работы он повидал и «самое худшее, и самое смешное». Среди самых запоминающихся случаев он вспомнил полицейского, который был готов доплатить за то, чтобы его привязали к девушке верёвками. Также приходил мужчина, который хотел орального секса с сотрудницей сразу после того, как у неё был вагинальный контакт с другим клиентом.

Особо выделялся клиент, который регулярно платил за пивной бокал, наполненный женской мочой. 

Мать и сын: Неожиданный поворот событий

Один из самых поразительных случаев, по словам охранника, произошёл, когда в бордель пришли мать и сын. Парень выглядел очень смущённым и сразу же уединился с одной из сотрудниц в комнате.

В это время его мать совершенно спокойно заявила охраннику, что хотела бы понаблюдать за тем, как её сын занимается сексом, и, возможно, даже присоединиться к ним. Она вошла в комнату и провела там около получаса. Когда сотрудница борделя вышла, чтобы разменять деньги, охранник услышал, как мать «стонала как порнозвезда». Проститутка даже не подозревала, что её клиенты на самом деле были родственниками.

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