Вторник, 10 октября, 2023
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Бывший гаишник сбил трех подростков на велосипедах на Урале

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Бывший инспектор ДПС Игорь Проскурнин наехал на трех подростков-велосипедистов, которые остановились на обочине попить воды, пишет E1.RU.

Авария произошла 8 июля на трассе Ревда — Дегтярск. Мужчина управлял автомобилем Lada Priora. Медицинское освидетельствование ему не провели.

«В них (детей. — Прим. Ред.) без тормозов въехал этот обдолбанный товарищ. Мой сын сразу сказал, что он был пьяный или под чем-то», — заявила мать одного из пострадавших.

По ее словам, водитель не помог пострадавшим и не вызвал скорую. Утверждается, что следователи заняли сторону мужчины, который рассказал, что уснул.

Сейчас женщина добивается, чтобы в дело внесли показания ее сына и автомобилиста судили по более тяжелой статье.

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