Бывший депутат от ЛДПР Александр Шерин планирует отказаться от мандата в городской думе Рязани

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, который сейчас находится в зоне спецоперации, решил отказаться от мандата в Рязанской городской думе. Место в парламенте освободилось после досрочной отставки Дмитрия Панкина. Об этом Александр Шерин рассказал «Ведомостям».

Александр Шерин: «Тут нет никакой интриги, я буду отказываться от мандата. Мне кажется, это абсолютно закономерное решение, потому что получение мандата приведёт к досрочной демобилизации. Это будет выглядеть непорядочно по отношению к бойцам, с которыми я приходил в свой полк. Поэтому будем изыскивать возможность официально уведомить избирком о моём отказе»

1 марта Рязанская гордума удовлетворила заявление Дмитрия Панкина о досрочном сложении полномочий из-за вступившего в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Панкина признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Александр Шерин пытался выдвинуться на пост председателя ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. В июне прошлого года Шерина исключили из партии. В сентябре после объявления в стране частичной мобилизации он заключил контракт с Министерством обороны России.