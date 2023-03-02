Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

Бывший депутат от ЛДПР Александр Шерин планирует отказаться от мандата в городской думе Рязани

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Госдумы РФ

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, который сейчас находится в зоне спецоперации, решил отказаться от мандата в Рязанской городской думе. Место в парламенте освободилось после досрочной отставки Дмитрия Панкина. Об этом Александр Шерин рассказал «Ведомостям».

Александр Шерин: «Тут нет никакой интриги, я буду отказываться от мандата. Мне кажется, это абсолютно закономерное решение, потому что получение мандата приведёт к досрочной демобилизации. Это будет выглядеть непорядочно по отношению к бойцам, с которыми я приходил в свой полк. Поэтому будем изыскивать возможность официально уведомить избирком о моём отказе»

1 марта Рязанская гордума удовлетворила заявление Дмитрия Панкина о досрочном сложении полномочий из-за вступившего в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Панкина признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Александр Шерин пытался выдвинуться на пост председателя ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. В июне прошлого года Шерина исключили из партии. В сентябре после объявления в стране частичной мобилизации он заключил контракт с Министерством обороны России.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации