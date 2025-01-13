Бывший депутат городской думы Дмитрий Панкин вышел на одиночный пикет к зданию правительства

Бывший депутат городской думы Дмитрий Панкин из села Заокское вышел на одиночный пикет к зданию правительства Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань».

Мужчина выступает против ликвидации сельских поселений. На его плакате написано: «НЕТ ликвидации сельских поселений! Дайте житье деревне!!!».

В посте подчеркнули, что все депутаты Заокского сельского поселения проголосовали против ликвидации населенного пункта. Отметили, что это единственное единогласное решение депутатов в полном составе.

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Напомним, 1 марта 2023 года Рязанская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Панкина. Ранее вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении Панкина, по закону депутат должен сложить полномочия. Суд признал депутата виновным в мошенничестве с деньгами, выделенными на работу помощников депутата.