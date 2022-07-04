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Понедельник, 4 июля, 2022

Бывшего замначальника рязаской колонии осудили за взятку

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Бывшего замначальника рязаской колонии осудили за взятку

Экс-замначальника рязанской ИК-5 осуждён за получение взятки. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следователей, заместитель начальника колонии получил взятку в размере 350 тысяч рублей от заключённого. Взамен заключённому разрешили продавать сигареты другим заключённым.

Мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также два года он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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