Бывшего замначальника рязаской колонии осудили за взятку

Экс-замначальника рязанской ИК-5 осуждён за получение взятки. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следователей, заместитель начальника колонии получил взятку в размере 350 тысяч рублей от заключённого. Взамен заключённому разрешили продавать сигареты другим заключённым.

Мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также два года он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.