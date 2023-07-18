Бывшего вице-губернатора Грекова в Рязани поместили в четырёхместную камеру СИЗО-1

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков сидит в четырёхместной камере СИЗО-1, сообщает «КП в Рязани».

Издание, ссылаясь на источник, сообщает: вины в получении взяток Греков не признаёт. Экс-чиновник играет в шашки с сокамерниками, заходил в библиотеку, но книгу не взял.

От местной еды Греков не отказывается, хотя и недоволен качеством.

Экс-сенатор Ирина Петина, также находится в 4-местной камере, постепенно отходит от шока, вызванного задержанием по уголовному делу.

Грекова взяли под стражу до 12 сентября, Петину — до 9 сентября.