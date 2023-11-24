Пятница, 24 ноября, 2023
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Бывшего сотрудника УФСИН Рязанской области осудили за взяточничество

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Фото: Pxhere
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Бывший сотрудник ИЦ-1 УФСИН России по Рязанской области признан виновным в получении взяток.

В 2022 году он получил от осужденного взятку в виде элементов акустической системы стоимостью более 20 тысяч рублей. За это сотрудник должен был в свое дежурство разрешать заключенному покидать исправительный центр без оформления необходимых документов.

Суд назначил виновному 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом.

Кроме того, экс-сотруднику на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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