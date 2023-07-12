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Бывшее здание старожиловского военкомата приведут в порядок

7info7

В ходе рабочей поездки в Старожиловский район 12 июля губернатор Павел Малков осмотрел бывшее здание военного комиссариата. Оно порядка пяти лет пустует и начинает разрушаться.

На плачевное состояние здания обратил внимание местный житель в ходе общения губернатора с общественностью.

Глава региона дал поручение зампреду правительства Рязанской области Юлии Шваковой совместно с администрацией Старожиловского района проработать вопрос перевода здания в муниципальную собственность, чтобы привести его в порядок и в дальнейшем использовать.

Бывшее здание старожиловского военкомата приведут в порядок

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