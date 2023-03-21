Вторник, 21 марта, 2023
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Бывшая экс-солистка Cream Soda эмоционально высказалась о трагедии с Димой Новой

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Экс-солистка группы Cream Soda Анна Романовская эмоционально высказалась о смерти основателя музыкального коллектива Дмитрия Свиргунова (Димы Новы), сообщил 76.RU.

Трагедия произошла ночью 20 марта в Некрасовском районе Ярославской области. Тогда под лед Волги провалились несколько человек, в том числе музыкант.  К вечеру спасатели нашли тело артиста.

Романовская уточнила, что во время случившегося снимала клип с командой, по сюжету которого должна была тонуть.

«Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я — понарошку…» — высказался девушка.

Артистка добавила, что там, где произошла трагедия, она с Димой Новой написали почти все совместные песни: «По той реке мы ходили вместе не раз».

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