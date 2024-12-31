Быстрыкин потребовал возбудить дело после драки иностранцев в рязанской маршрутке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки иностранцев в рязанской маршрутке. Об этом 31 декабря сообщил информационный центр ведомства.

Инцидент произошёл 27 декабря. В маршрутку зашли двое пьяных выходцев из ближнего зарубежья. Они устроили драку прямо в салоне автобуса. В итоге — упали на женщину с ребёнком.

Мальчик испугался, у женщины диагностировали ушиб. Отмечается, что на замечания иностранцы не реагировали и продолжали совершать противоправные действия.

Председатель СК дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.