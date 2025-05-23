Бузова и Бородина снова вместе, но в новых ролях: что ждать от нового выпуска шоу «Сокровища императора»

В воскресенье, 25 мая, в 18:00 на ТНТ зрителей ждет встреча года — в новом выпуске реалити «Сокровища императора» (16+) на одном проекте снова сойдутся Ольга Бузова и Ксения Бородина, бывшие ведущие «Дома-2» (18+), но теперь — в совершенно новых ролях.

Обмен ролями и старая вражда

Ксения Бородина и Николай Сердюков присоединятся к шоу как новые участники и ворвутся в борьбу за главные сокровища.

Для Ольги Бузовой, которая теперь выступает в роли ведущей, это — повод для публичного реванша.

Напряжённость между двумя звёздами сохраняется: их дружба закончилась после того, как Бузова неожиданно покинула «Дом-2», не предупредив коллег.

«Мы не дружим, мы не приятельницы, не подруги. Мы просто не общаемся. У Оли свой круг подруг, у меня — свой. Это её проект, но я, несмотря ни на что, сюда приехала. И мне комфортно, даже если я теперь участница, а она — ведущая», — прокомментирует своё участие Ксения Бородина.

Ольга, в свою очередь, не удержится от колкости.

«Только я никогда не была участницей таких реалити», — язвительно отметит Бузова.

Старые обиды и новые вызовы

Появление сильных соперников не всем понравится. Например, Ксения Бородина уже давно в ссоре с Алёной Блин, и неизвестно, смогут ли они оставить личное за бортом игры.

Тем не менее, сама Ксения и её партнёр Николай Сердюков признаются:

«Мы пришли на проект, чтобы проверить наши отношения — и не поругаться».