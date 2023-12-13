Бурятский лама назвал главных счастливчиков 2024 года

Наступающий 2024 год, год Дракона в стихии дерева, принесёт одним людям заботы и трудности, другим — счастье и долгожданный успех. Заветных счастливчиков в интервью изданию infpol.ru назвал настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

По словам ламы, 2024 год благоволит всем, кто родился в годы Обезьяны и Мыши.

– Дракон является символом могущества, силы, власти, непоколебимой веры и, возможно, некоторой непреклонности, невнимательности, неосторожности и неповоротливости. Ради избранного дела он готов пожертвовать многим, даже своими близкими, порой может привести в тупик, безвыходное положение. Это время проявления максимальной силы, власти, могущества и веры. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного, – говорит Намжилов.

В наступающем году необходимо держаться доброй стороны, принципов нравственности, общечеловеческих ценностей, закона, порядка и данных ранее обязательств, говорит лама. По словам ламы, только так можно будет удержаться в вихре глобальных, масштабных событий переломного, значимого года Дракона.

– Успешными будут те, кто сумеет сохранить в себе человеческое, не погонится за сказочным Драконом, за какими-то несбыточными идеями, далёкими целями, которыми будет насыщен весь год, – говорит Еши Намжил лама.

С везунчиками на 2024 год опредилилсь и небесные светила. Так, в 2024 Колесо фортуны начнёт раскручиваться куда быстрее у Овнов. С самого начала года им советуют брать инициативу в свои руки и мчаться вперед к своим мечтам.

В следующем году Львам особенно повезёт в творческих сферах. Представители этого знака, которые мечтали начать медийную карьеру, наконец-то получат шанс сделать это. Но важно помнить, что наступает время отбросить все сомнения. Ни в коем случае нельзя думать о том, что ничего не получится. Новый 2024 год даст Стрельцам возможности попробовать себя в образовании. Их ожидает отличный шанс поступить в университет, начать проходить те курсы, которые пылятся у тебя в сохранённых, а также вернуться к изучению языков. Звёзды рекомендуют стараться чаще путешествовать.