Понедельник, 15 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Бургер после спорта: почти две трети россиян, которые готовы заниматься фитнесом для подготовки к лету, не ограничивают себя в еде

Татьяна Проводина
Image by lookstudio on Freepik

Весной количество посетителей фитнес-клубов заметно увеличивается, а на улицах и в парках все чаще можно увидеть людей, занимающихся спортом. СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса* решили узнать, как россияне готовятся к лету. 45% считают необходимым заниматься спортом и правильно питаться для подготовки к летнему сезону. Почти треть опрошенных (31%) привыкли следить за собой вне зависимости от сезона и специально не готовятся к лету, а 24% респондентов вообще не следят за собственной физической формой.

Из тех, кто всегда придерживается ЗОЖ или только собирается привести себя в форму к лету, почти две трети опрошенных (63,7%) любят заниматься спортом или фитнесом, однако не привыкли дисциплинировать себя в еде. Для того, чтобы привести свою фигуру в форму, лишь каждый четвертый (26%) с удовольствием занимается спортом и питается правильно. Есть и такие (10%), кто предпочитает правильно питаться без физических нагрузок.

При этом более двух третей респондентов, желающих хорошо выглядеть в теплый сезон, готовы пересмотреть свое отношение к питанию. Так, 36% респондентов заявили, что уже начали контролировать прием пищи, из них половина – с помощью диет (самой популярной оказалась низкоуглеводная, ее выбирает 49% тех, кто соблюдает диету). Почти каждый пятый (18%) отмечает, что всегда придерживается правильного питания, а 15% планируют начать контролировать свой рацион в ближайшее время. Порядка трети россиян привыкли питаться без каких-либо ограничений.

Выбирая подход к здоровому образу жизни, россияне пользуются разными источниками информации. 29% опираются на свой жизненный опыт и знания. 24% прислушиваются к советам из интернета и специализированных книг о тренировках и питании, столько же используют рекомендации друзей и знакомых, которые обладают знаниями о спорте и правильном питании или имели личный положительный опыт. Каждый шестой (17%) обращается к диетологу или тренеру, а 6% используют опыт блогеров, специализирующихся на ЗОЖ.

«Самый главный закон поддержания физической формы и здоровья – привычка. Чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым, необходимо знать особенности своего организма, правильно питаться и заниматься физической активностью с учетом своих физиологических возможностей, чтобы получить реальную пользу, а не навредить себе чересчур изматывающими диетами или тренировками для быстрых результатов. Помогут в этом консультации профессионалов», – считает руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

По ее словам, в страховой компании есть программа, которая позволяет провести медицинское обследование (включает в себя анализ крови по 30 показателям), онлайн-консультации с психологом, терапевтом или педиатром и другими узкопрофильными специалистами, а также получить рекомендации диетолога-нутрициолога с составлением плана питания, приема витаминов и персонального тренера, который разработает программу индивидуальных тренировок.

*Опрос 1236 респондентов проведен во всех регионах России в апреле 2023 года.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

15 мая ЦУР Рязанской области проведёт прямой эфир по вопросам пенсий и пенсионного возраста

На вопросы граждан ответит заместитель управляющего отделения Социального фонда России по Рязанской области Ирина Шитова.

В Рязанской области популярность мессенджеров выросла почти в шесть раз

По потреблению трафика лидирует Telegram — жители региона прокачали через него в 3,5 раза больше информации, чем год назад.

Пробка образовалась в Рязани на улице Черновицкой из-за ремонтных работ

Движение на участке дороги ограничено, автомобили пускают реверсивно.

93% семей в Рязанской области состоят в законном браке

15 мая отмечается Всемирный день семьи. Статистику по нашему региону приводит Рязаньстат.

Авито Услуги: Весной 2023 спрос на свадебные услуги в Рязани подскочил на 150%

Около трети жителей России считают оптимальным бюджет на организацию свадьбы от 100 до 300 тысяч рублей.

Дебаркадер пришвартовался к пристани в рязанском Лесопарке

Он будет принимать пассажиров, прибывающих в Рязань речным транспортом.

Выпускник Рязанского автотранспортного техникума погиб в зоне спецоперации

Прощание с Сергеем Мелешко прошло в Рязани 3 мая.

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Рязанской области, продолжает работать перевозчиком

В автокатастрофе погибли два человека; ещё несколько, включая ребёнка, получили различные травмы.

Останки пропавшего без вести жителя Твери Дениса Уничкина нашли в зоне СВО

С осени 2022 года он находился в списках пропавших без вести. 

В соцсетях появилось сообщение об автокатастрофе под Рязанью

Предположительно, произошло столкновение Mitsubishi с грузовиком.

Семилетний мальчик заболел трихинеллёзом, поев шашлыка

Свиное мясо для приготовления купили на стихийном рынке у неизвестного продавца.

Астролог Володина рассказала о возможностях, которые наступят после ретроградного Меркурия

В этот раз Меркурий особо усердствовал, создавая многочисленные трудности. Как со всем разобраться?
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации