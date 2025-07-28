Понедельник, 28 июля, 2025
27.9 C
Рязань
Кино и ТВ

«Букины» возвращаются на ТНТ с 28 июля

Алексей Самохин

В понедельник, 28 июля, в 20:00 на ТНТ — возвращение культовой семейки из Екатеринбурга! В эфир выходит второй сезон сериала «Букины» (16+).

По сюжету герои покидают привычный дом и снова оказываются в своей легендарной двухэтажной квартире. Всё вроде бы как раньше, но за прошедшие годы многое изменилось:

Гена заботится о здоровье, Даша открывает в себе новые таланты, а Рома уже женат и готовится стать отцом. Теперь под одной крышей живут две семьи — и это сулит ещё больше поводов для смеха.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов.

Также вновь появится Павел Савинков в образе соседа Толика.

Режиссёр — Шабан Муслимов.

Сценарий написали Руслан Данилевич, Игорь Субботин, Андрей Перов, Андрей Галанов и Василий Николаев.

Продюсеры проекта — Елена Быкова (Геладзе), Андрей Перов и Михаил Соколов.

Во втором сезоне зрителей ждёт всё, за что они полюбили «Букиных», — и даже больше: ностальгия и новые реалии, маркетплейсы и гендер-пати, сапборды, диван, с которым «что-то не так», общество «Без Баб» и даже говорящий пёс по кличке Барон.

Виктор Логинов, исполнитель роли Гены Букина:

«Знаете, я раньше говорил, что дважды в одну воду не войдёшь. А потом понял: можно, если это та самая вода — знакомая, родная, в которой ты когда-то научился плавать. Сначала были “Счастливы вместе» (16+), потом — перезапуск, а теперь уже и второй сезон новой главы. Конечно, это не совсем та же вода: и река изменилась, и мы с вами другие. Но зритель — он тот же. Он ждёт этих героев, этой атмосферы. А мы стараемся быть честными в этом возвращении. Не просто играть по нотам, а находить новое звучание. Так что, думаю, в одну воду можно войти и дважды, и трижды — если душа зовёт».

«Букины» возвращаются на ТНТ с 28 июля Теперь под одной крышей живут две семьи — и это сулит ещё больше поводов для смеха.
«Букины» возвращаются на ТНТ с 28 июля Теперь под одной крышей живут две семьи — и это сулит ещё больше поводов для смеха.
«Букины» возвращаются на ТНТ с 28 июля Теперь под одной крышей живут две семьи — и это сулит ещё больше поводов для смеха.

Фото: ТНТ

Самые читаемые материалы

Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости России

В Брянске подросток зверски убил забеременевшую от него девочку

Представитель цыганской диаспоры в Брянске убил забеременевшую от него...
Происшествия

Обгон через сплошную привел к аварии в Рязанской области

Перед селом Дубровичи примерно в 10:50 автомобиль совершил обгон через двойную сплошную. В результате маневра произошло ДТП.
Новости России

Стало известно, кто силой затолкал женщину в машину в Краснодаре

Ситуация с жительницей Краснодара, которую силой затолкали в машину,...
Общество

В Рязани женщина раздела ребёнка на столе во «Вкусно — и точка»

По словам очевидца, посетительница начала играть с сыном, посадив его на стол. После этого рязанец попросил официанта позвать администратора и сделать клиентке замечание. 

Последние новости

Транспорт и дороги

В центре Рязани ограничат движение транспорта в День ВДВ

Горожан просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и парковки.
Происшествия

Женщину спасли во время пожара на улице Советской Армии в Рязани

Сообщение о возгорании на 7-м этаже здания поступило 28 июля в 12:32. На место происшествия выезжали 6 единиц пожарной техники, 23 человека. 
Спорт

Рязанец Евгений Гамезо стал первым на чемпионате России по стендовой стрельбе среди лиц с ПОДА 

Состязания проходили с 17 по 21 июля в Татарстане. В них принимали участие 27 спортсменов из 8 регионов России.
Культура и события

Организаторы: фестиваль «Поле Брани» под Рязанью посетили несколько тысяч человек

В субботу, 26 июля, в Рязанской области состоялся исторический...
Новости России

Ночью ВС РФ поразили аэродром ВСУ и склад боеприпасов

Нанесли групповой удар высокоточным дальнобойным оружием воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
Армия и СВО

РИА Новости сообщили детали решения суда, лишившего выплат вдову погибшего на СВО рязанца

Георгий Костырко погиб в марте 2025 года при исполнении воинского долга во время операции «Труба» в Курской области.
Новости России

Депутат Разворотнева исключила возможность принятия поправки о передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Проблема со сбором долгов, конечно, есть. Но эта инициатива — явно непроходная, хотя бы потому, что два года назад Госдума приняла принципиальное решение...
Кино и ТВ

СТС покажет сериал о семье, случайно выигравшей миллиард в лотерею

С неожиданными последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея Епишева («Кухня»), Анастасии Поповой («Магомаев»), Матвея Семёнова («Родком») и других актёров.