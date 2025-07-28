«Букины» возвращаются на ТНТ с 28 июля

В понедельник, 28 июля, в 20:00 на ТНТ — возвращение культовой семейки из Екатеринбурга! В эфир выходит второй сезон сериала «Букины» (16+).

По сюжету герои покидают привычный дом и снова оказываются в своей легендарной двухэтажной квартире. Всё вроде бы как раньше, но за прошедшие годы многое изменилось:

Гена заботится о здоровье, Даша открывает в себе новые таланты, а Рома уже женат и готовится стать отцом. Теперь под одной крышей живут две семьи — и это сулит ещё больше поводов для смеха.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов.

Также вновь появится Павел Савинков в образе соседа Толика.

Режиссёр — Шабан Муслимов.

Сценарий написали Руслан Данилевич, Игорь Субботин, Андрей Перов, Андрей Галанов и Василий Николаев.

Продюсеры проекта — Елена Быкова (Геладзе), Андрей Перов и Михаил Соколов.

Во втором сезоне зрителей ждёт всё, за что они полюбили «Букиных», — и даже больше: ностальгия и новые реалии, маркетплейсы и гендер-пати, сапборды, диван, с которым «что-то не так», общество «Без Баб» и даже говорящий пёс по кличке Барон.

Виктор Логинов, исполнитель роли Гены Букина:

«Знаете, я раньше говорил, что дважды в одну воду не войдёшь. А потом понял: можно, если это та самая вода — знакомая, родная, в которой ты когда-то научился плавать. Сначала были “Счастливы вместе» (16+), потом — перезапуск, а теперь уже и второй сезон новой главы. Конечно, это не совсем та же вода: и река изменилась, и мы с вами другие. Но зритель — он тот же. Он ждёт этих героев, этой атмосферы. А мы стараемся быть честными в этом возвращении. Не просто играть по нотам, а находить новое звучание. Так что, думаю, в одну воду можно войти и дважды, и трижды — если душа зовёт».

Фото: ТНТ