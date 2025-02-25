Букет от тайного поклонника: мошенники используют новую схему обмана к 8 марта

В преддверии женского праздника 8 марта мошенники начали использовать новую схему обмана. Об этом сообщает телекомпания ВГТРК «Ока» в своем сюжете.

Девушка неожиданно получает букет цветов от неизвестного отправителя. Через сутки поступает звонок от «службы доставки» с просьбой оценить работу сервиса и продиктовать код из смс-сообщения. Набор цифр оказывается одноразовым паролем для транзакции.

Как только мошенники получают нужную комбинацию, они входят в ваш онлайн-банк и получают полный доступ к финансам. Злоумышленники могут перевести деньги или оформить кредит на имя жертвы.

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Полицейские просят рязанцев проявлять бдительность в общении с незнакомцами, не устанавливать сомнительные приложения на телефон и ни в коем случае не выполнять никаких действий под диктовку неизвестных вам граждан.