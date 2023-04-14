Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», вошли в состав жюри в научно-технической конференции (НТК) «Битва за призвание» Рязанского колледжа электроники (РКЭ).

Сотрудники предприятия оценили актуальность разработок и глубину проработки проектов вместе с преподавателями колледжа. Оценивались работы студентов специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Среди тем, озвученных участниками конференции – реактор гидроочистки дизельного топлива, теплообменники с плавающими головками, трубопроводная арматура.

После подведения итогов победителя и участников конференции наградили грамотами и поощрительными призами.

Благодаря участию в в НТК и общению со специалистами Рязанской НПК будущие механики могут проверить свои знания и силы. Специалисты завода выступают в качестве жюри в научно-технических конференциях каждый год.

РНПК уделяет большое внимание работе с региональными учебными заведениями, готовящими будущих специалистов для предприятия. С колледжем электроники завод сотрудничает многие годы. Это единственное среднее профессиональное учебное заведение Рязани, которое готовит технологов и механиков, востребованных на нефтезаводе.

В ходе обучения Рязанская НПК оказывает всестороннюю помощь учебному заведению. Для студентов предприятие проводит профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии и даёт возможность пройти все виды практик – учебные, производственные и преддипломные.

Практики позволяют студентам приобрести практические навыки, необходимые на реальном производстве. Сотрудники РНПК читают студентам спецдисциплины. Нефтезавод помогает с улучшением материально-технической базы образовательного партнёра, выделяя средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

На сегодняшний день Рязанский колледж электроники готовит 30 будущих механиков.