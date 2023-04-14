spot_img
Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки

На главнуюНовости Рязани

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», вошли в состав жюри в научно-технической конференции (НТК) «Битва за призвание» Рязанского колледжа электроники (РКЭ).

Сотрудники предприятия оценили актуальность разработок и глубину проработки проектов вместе с преподавателями колледжа. Оценивались работы студентов специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Среди тем, озвученных участниками конференции – реактор гидроочистки дизельного топлива, теплообменники с плавающими головками, трубопроводная арматура.

После подведения итогов победителя и участников конференции наградили грамотами и поощрительными призами.

Благодаря участию в в НТК и общению со специалистами Рязанской НПК будущие механики могут проверить свои знания и силы. Специалисты завода выступают в качестве жюри в научно-технических конференциях каждый год.

РНПК уделяет большое внимание работе с региональными учебными заведениями, готовящими будущих специалистов для предприятия. С колледжем электроники завод сотрудничает многие годы. Это единственное среднее профессиональное учебное заведение Рязани, которое готовит технологов и механиков, востребованных на нефтезаводе.

В ходе обучения Рязанская НПК оказывает всестороннюю помощь учебному заведению. Для студентов предприятие проводит профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии и даёт возможность пройти все виды практик – учебные, производственные и преддипломные.

Практики позволяют студентам приобрести практические навыки, необходимые на реальном производстве. Сотрудники РНПК читают студентам спецдисциплины. Нефтезавод помогает с улучшением материально-технической базы образовательного партнёра, выделяя средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

На сегодняшний день Рязанский колледж электроники готовит 30 будущих механиков.

Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки
Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки
Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки
Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки
Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки
Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки
Будущие механики представили специалистам РНПК свои разработки

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации