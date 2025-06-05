Боец с позывным Гаруспик сбежал из Германии и вступил в ряды российской армии, чтобы отомстить за отца, пишет «АиФ».
Молодому человеку 19 лет, он всю жизнь прожил в Киеве и постоянно сталкивался с нападками из-за русского языка. Это происходило даже до Майдана. Так, ему могли ставить двойки в школке из-за «неправильного языка».
По его словам, в 2018 году отец поехал в Донбасс и вступил в ополчение, но вскоре пропал.
Начало СВО киевлянин встретил с радостью и ждал прихода российской армии. Затем он оказался в Германии, откуда и бежал в Россию. Некоторое время парень прожил в Самаре, после чего отправился на СВО, чтобы в том числе найти отца.
Сейчас он учится на оператора БПЛА.
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