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Новости России

«Буду мстить за отца»: студент из Киева сбежал на СВО, чтобы воевать за Россию

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Боец с позывным Гаруспик сбежал из Германии и вступил в ряды российской армии, чтобы отомстить за отца, пишет «АиФ».

Молодому человеку 19 лет, он всю жизнь прожил в Киеве и постоянно сталкивался с нападками из-за русского языка. Это происходило даже до Майдана. Так, ему могли ставить двойки в школке из-за «неправильного языка».

«Родителям за мой русский язык начало доставаться, еще когда я был в детском садике», — уточнил Гаруспик.

По его словам, в 2018 году отец поехал в Донбасс и вступил в ополчение, но вскоре пропал.

Начало СВО киевлянин встретил с радостью и ждал прихода российской армии. Затем он оказался в Германии, откуда и бежал в Россию. Некоторое время парень прожил в Самаре, после чего отправился на СВО, чтобы в том числе найти отца.

«Надеюсь, что он жив. Если же нет, то буду мстить за него, освобождая родную землю от русофобии. Уверен, что мы дойдем до Киева», — подчеркнул Гаруспик.

Сейчас он учится на оператора БПЛА.

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