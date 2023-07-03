Понедельник, 3 июля, 2023
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«Будет новый мир»: российская экстрасенс заявила о начале апокалипсиса

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Популярная российская провидица Инна Мишина предупреждает: мы вошли в период Армагеддона, по-другому, конца света. Но мир после его завершения не перестанет существовать, а изменится до неузнаваемости. О том, что ждёт человечество, она рассказала в интервью интернет- изданию «Подмосковье сегодня».

– Апокалипсис — это время, когда начнут происходить катаклизмы. Когда будут вооружённые конфликты, настанут тяжёлые времена. Это те события, которые мы должны пережить. Мы должны справиться, — утешает провидица.

По её словам, Господь отделит добро от зла. Грешники попадут в ад, а праведные люди — встанут на путь Божий.

– После Судного дня будет новый мир, видоизмененный. Господь всех простит, все станут безгрешны. Будет новая эра, новый мир, новая эпоха, — убеждена экстрасенс.

Многие экстрасенсы связывают глобальные мировые геополитические процессы с преступными действиями украинского президента Владимира Зеленского, который, по всей видимости, находится под полным влиянием Запада. Однако не всё так хорошо в будущем лидера Киевского режима. Популярный российский астролог увидела, что «партнёры», накачивающие оружием и ложными обещаниями Незалежную, предъявят Зеленскому серьёзное обвинение.

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