Телеграм-канал «Госуслуги: для родителей» ответил на один из главных вопросов, которых волнует россиян перед 1 сентября. Будет ли выплата 10 000 рублей к школе в 2022 году?

К сожалению, сообщения о возможных выплатах названы фейком.

— Сообщения о назначении единовременной выплаты к школе — это фейк. Не переходите по ссылкам, где предлагают заполнить заявление, — говорится в сообщении.

Россиян просят не вводить личные данные на незнакомых сайтах, ими могут воспользоваться мошенники.

Выплаты по 10 тысяч рублей жители России получили в прошлом году после подписания указа президентом Путиным. Дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне в 2022 году не предусмотрено: официальных анонсов и нормативной документации нет.