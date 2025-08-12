Вторник, 12 августа, 2025
20.8 C
Рязань
Новости России

«Будет катастрофа»: Гладкова возмутило неподобающее поведении чиновника во время СВО

powder
Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Власти Белгородской области не могут позволить себе дрогнуть во время спецоперации, заявил губернатор Вячеслав Гладков, его слова привело издание «Бел.Ру».

Так он прокомментировал отказ чиновника из регионального Минспорта ехать в приграничные районы.

«Если дрогнет власть — будет катастрофа. Если мы закроемся в кабинетах, то как будут жить люди?» — возмутился Гладков.

По его мнению, таким людям не стоит занимать должности во власти. При этом их не будут наказывать, а предложат другую работу.

Накануне замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов сообщил, что планирует уволиться после критики со стороны Гладкова.

Самые читаемые материалы

Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.

Последние новости

Власть и политика

Ветераны СВО станут наблюдателями на выборах в Рязанской области

По словам председателя проекта «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), члена СПЧ Александра Брода, вернувшиеся с фронта бойцы всё активнее работают в общественных штабах и готовятся к роли наблюдателей на участках.
Новости России

Полковник Матвийчук: подготовка плацдарма у границы с Курской областью — пиар-акция Украины

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область с привлечением наёмников из Бразилии, Мексики и Колумбии.
Происшествия

Жительница Рязани фиктивно прописала у себя пятерых мигрантов 

Ранее рязанка уже была осуждена за аналогичное преступление. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.
Новости мира

The Daily Telegraph: Зеленский смягчил позицию по территориальным уступкам

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил возможность территориальных уступок ради завершения конфликта.
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову 

Рязанский областной суд, изучив материалы дела, изменил приговор районного суда, снизил наказание в виде лишения свободы до 16 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и уменьшил сумму штрафа до 399 млн 950 тыс 000 рублей. 
Новости России

«Я дам тебе ласку»: мать раскрыла переписку дочери с 40-летним брокером из Екатеринбурга

Брокер из Екатеринбурга, которого обвинили в сексе с 14-летней...
Новости России

Коц: на Украине началась паника из-за прорыва ВС России под Добропольем

Возможный прорыв российской армии под Добропольем в ДНР вызвал...
Общество

Нагрузка на комбайны ниже, производительность – выше, почва – плодороднее. Илья Богданчиков – о том, как инновации в утилизации отходов меняют сельское хозяйство России

Какие технологии и оборудование уже сегодня позволяют эффективно перерабатывать растительные остатки? Каковы их экономические и экологические преимущества?