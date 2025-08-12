«Будет катастрофа»: Гладкова возмутило неподобающее поведении чиновника во время СВО

Власти Белгородской области не могут позволить себе дрогнуть во время спецоперации, заявил губернатор Вячеслав Гладков, его слова привело издание «Бел.Ру».
Так он прокомментировал отказ чиновника из регионального Минспорта ехать в приграничные районы.
По его мнению, таким людям не стоит занимать должности во власти. При этом их не будут наказывать, а предложат другую работу.
Накануне замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов сообщил, что планирует уволиться после критики со стороны Гладкова.