«Будет катастрофа»: Гладкова возмутило неподобающее поведении чиновника во время СВО

Власти Белгородской области не могут позволить себе дрогнуть во время спецоперации, заявил губернатор Вячеслав Гладков, его слова привело издание « Бел.Ру ».

Так он прокомментировал отказ чиновника из регионального Минспорта ехать в приграничные районы.

«Если дрогнет власть — будет катастрофа. Если мы закроемся в кабинетах, то как будут жить люди?» — возмутился Гладков.

По его мнению, таким людям не стоит занимать должности во власти. При этом их не будут наказывать, а предложат другую работу.

Накануне замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов сообщил, что планирует уволиться после критики со стороны Гладкова.