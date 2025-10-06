Старец Иларион Оптинский — наследник старца Макария Оптинского. В обители он провёл более 30 лет, половину своей жизни. За эти годы он смог помочь сотням людей как советом, так и исцелением. После себя Старец Иларион оставил пугающее пророчество, которое сбывается в наши дни. О духовном наследии монаха рассказал журналист Роман Голованов.

Стариц Иларион принимал в Оптиной тысячи людей. В хибарке у батюшки стоял аналой, где он встречал духовных чад. Он открывал людям забытые грехи и помогал простить обиды. Старец видел, что многие причины болезней в нераскаянных злых помыслах, которые мы затаили и не можем отпустить.

Многие из тех, кто приезжал в Оптину пустынь, хотели исповедоваться именно у него. У старца просили совета и помощи. Тех, кто приходил к нему впервые, он много расспрашивал о жизни и совершённых деяниях. Потом просил людей подготовиться, осмыслить свою жизнь и исповедовал ещё раз. А в это время он молился за обратившихся к нему людей. Тогда люди вспоминали свои нераскаянные грехи, заглядывали внутрь своей души и доставали оттуда то, что, возможно, и не вспомнили бы во время первой исповеди. Тогда батюшка назначал причастие, и после отступали грусти и обиды. По сути своей, как говорит Роман Голованов, для людей Иларион был настоящим духовником.

Старец Иларион исцелял и утешал людей

Однажды купец, у которого было психическое расстройство, приехал к старцу Илариону. Он думал, что все над ним смеются и желают его смерти. Мужчина стал исповедоваться у старца. И старец ему показал, что тот держит страшную обиду на своего отца. Купец раскаялся, причастился и был совершенно здоров. Вся психическая зараза его оставила.

Однажды к нему пришла душевнобольная и бесноватая женщина. Она кричала матом. У неё была такая сила, что она могла раскидать несколько мужчин сразу. И старец Илларион очень долго её исповедовал. Ему было тяжело, неприятно слышать страшную брань, но он продолжал и продолжал. В конце помазал её маслом, дал крещенской воды и отпустил домой. После батюшка вышел из хибарки, он был очень уставшим. Священник рассказал, как ему было трудно. К нему подошли другие посетители спросили: зачем же вы, батюшка, с ней столько возились — отпустили бы её! На что старец ответил: «У неё такая же душа, как у меня и у вас — и весь мир не стоит одной души». Вот так батюшка переживал о каждом человеке.

И он говорил, что очень важно ходить на исповедь и открывать именно там все грехи.

Главное пророчество старца Илариона: мы даже не можем представить, насколько будет трудно

Широко известно главное пророчество оптинского старца Илариона. Его слова во многом рифмуются с тем, что происходило в XX веке и происходит сейчас.

– Наступают трудные дни, трудные времена, поскольку умаляется вера. Из-за бедности будут продавать свои души ради пищи и тряпок. Мир станет злым, исчезнут любовь и милосердие. Священники и миряне станут одним и тем же, и не будет какого-либо различия. Верующие не смогут найти ни пастыря, ни спасительного пути. Будут править деньги и страстные стремления к наживе, – цитирует Роман Голованов старца.

Голованов отмечает, что старец настоятельно призывал заботиться о человеческих душах. Ведь наступит время, когда о них совсем перестанут думать, а всё будет определяться лишь торговлей:

– Все будут равнодушны к своему спасению, не станет страха божьего. Исчезнут понятие ответственности. Зло будет с невероятной силой распространяться по миру. Мы будем переживать последние времена. Мы даже не можем представить, насколько станет трудно, – завещал легендарный монах.

Он указывал и на то, что в эти трудные времена дети будут совершенно неподготовленные к тому, чтобы противостоять злу. Ведь никто не будет учить их страху Божьему.

– И стыда у них нет. По этой же причине они станут жертвами многих зол. Матери, не бросайте детей ваших, дабы растлевающая волна не коснулась их. Если же грех мира остановится, а люди покаются, мы не будем переживать такие времена, – предупреждал Иларион Оптинский.

Батюшка безусловно имел дар прозорливости. Но он его скрывал и не признавал, хотя современники подтверждали особую глубину мысли старца. Вот что о нём писал его духовный сын:

– Мудрость батюшки великая была, хотя говорил он мало. Слова его имели большую силу. Получая от него какое-нибудь наставление, испытываешь в себе сильное желание его исполнить… Знание сердца человеческого у него было такое, что невозможно было не изумляться.

Оставил после себя оптинский старец наставление, которое нужно впитать и которому нужно следовать, чтобы трудные времена отступили: