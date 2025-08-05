Глава ГУР Кирилл Буданов* дал откровенное интервью, в котором рассказал, как украинская разведка добывает ценные сведения. По его словам, нет ничего предосудительного в том, что агент использует услуги женщин с низкой социальной ответственностью ради выполнения задания. Получается, сотрудники украинских спецслужб посещают не бордель, а «центр сбора информации»? Теперь понятно, на что Банковая тратит деньги западных спонсоров. Страна утопает в долгах не просто так, пишет «Царьград».

Буданов* сделал это признание в беседе с украинской журналисткой Раминой Эсхакзай. Разговор начался с того, что она упомянула: британские разведчики нередко использовали услуги женщин, чтобы получить важные данные. На этом фоне она поинтересовалась, применяют ли украинские спецслужбы такую же практику. Ответ главы ГУР был прямым:

Глава ГУР: Нормальный метод, а что?

Журналистка: То есть продолжаем традиции?

Глава ГУР: Продолжаем полным ходом. А что вы так улыбаетесь? Вы понимаете, сколько мужчины рассказывают, чтобы показать, какие они, так сказать, мощные?

Журналистка: Да. И это всё запоминается и передаётся нужным людям.

Глава ГУР: Мы получили несколько уникальных сведений — именно от проституток. Это действительно факт.

Журналистка: Или где-то в бане, где люди расслаблены…

Глава ГУР: Там говорят такое, о чём мы бы иначе никогда не узнали.

Журналистка: То есть снова — через слабости?

Глава ГУР: Да. Всё в этом и работает, я же вам говорил.

Журналистка: Женщины редко собираются в баню.

Глава ГУР: Не нужно соблазнять людей.

Также Эсхакзай пересказала историю, найденную в интернете: сотрудник силовых структур воспользовался услугами куртизанки в рамках оперативной работы. Буданов* не увидел в этом ничего необычного.

— Так а что? Знаете, может, кому-то это звучит неприятно или аморально. Но если надо — значит, надо. Это один из способов достичь цели. Я не вижу в этом проблемы. Да, есть вопрос этики, но у нас никто никого не принуждает и не подталкивает к таким действиям. А если человек не женат — в чём проблема? — подчеркнул глава ГУР.

* Кирилл Буданов признан в России экстремистом и террористом.