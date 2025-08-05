Глава ГУР Кирилл Буданов* дал откровенное интервью, в котором рассказал, как украинская разведка добывает ценные сведения. По его словам, нет ничего предосудительного в том, что агент использует услуги женщин с низкой социальной ответственностью ради выполнения задания. Получается, сотрудники украинских спецслужб посещают не бордель, а «центр сбора информации»? Теперь понятно, на что Банковая тратит деньги западных спонсоров. Страна утопает в долгах не просто так, пишет «Царьград».
Буданов* сделал это признание в беседе с украинской журналисткой Раминой Эсхакзай. Разговор начался с того, что она упомянула: британские разведчики нередко использовали услуги женщин, чтобы получить важные данные. На этом фоне она поинтересовалась, применяют ли украинские спецслужбы такую же практику. Ответ главы ГУР был прямым:
Глава ГУР: Нормальный метод, а что?
Журналистка: То есть продолжаем традиции?
Глава ГУР: Продолжаем полным ходом. А что вы так улыбаетесь? Вы понимаете, сколько мужчины рассказывают, чтобы показать, какие они, так сказать, мощные?
Журналистка: Да. И это всё запоминается и передаётся нужным людям.
Глава ГУР: Мы получили несколько уникальных сведений — именно от проституток. Это действительно факт.
Журналистка: Или где-то в бане, где люди расслаблены…
Глава ГУР: Там говорят такое, о чём мы бы иначе никогда не узнали.
Журналистка: То есть снова — через слабости?
Глава ГУР: Да. Всё в этом и работает, я же вам говорил.
Журналистка: Женщины редко собираются в баню.
Глава ГУР: Не нужно соблазнять людей.
Также Эсхакзай пересказала историю, найденную в интернете: сотрудник силовых структур воспользовался услугами куртизанки в рамках оперативной работы. Буданов* не увидел в этом ничего необычного.
— Так а что? Знаете, может, кому-то это звучит неприятно или аморально. Но если надо — значит, надо. Это один из способов достичь цели. Я не вижу в этом проблемы. Да, есть вопрос этики, но у нас никто никого не принуждает и не подталкивает к таким действиям. А если человек не женат — в чём проблема? — подчеркнул глава ГУР.
* Кирилл Буданов признан в России экстремистом и террористом.