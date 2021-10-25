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Понедельник, 25 октября, 2021
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Будь в моменте с Молодёжной СберКартой

7info

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В новой рекламной кампании Сбербанк предлагает наслаждаться настоящим и его возможностями с Молодёжной СберКартой под главный хит прошедшего лета «Я в моменте».

Молодость наполнена радостными моментами, которые можно сделать ещё лучше. Например, неспешный день после учёбы, когда ты наслаждаешься солнцем и осенним городом. Но одно касание картой — и в руке появляется стаканчик согревающего кофе.

Каждый особенный момент можно улучшить с помощью Молодёжной СберКарты, которая создана для тех, кому от 14 до 21 года. Она признана самой выгодной для молодёжи по версии Frank RG: бесплатное обслуживание, 5% бонусов в кафе и ресторанах во время пробного периода. А ещё можно получать повышенные бонусы в молодёжных категориях на выбор: транспорте, образовании, онлайн-играх, одежде и обуви, кафе и ресторанах. А затем — обменивать бонусы на скидки до 99% у партнёров «СберСпасибо».

Создать особенные моменты на будущее и оформить Молодёжную СберКарту можно на лендинге проекта.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Мы стараемся адаптировать продукты и услуги банка под потребности наших клиентов. СберКарта для молодёжи создана с учётом интересов и увлечений молодых людей от 14 до 21 года: специальные предложения и повышенные бонусы по программе «СберСпасибо» в молодёжных категориях — образовании, онлайн-играх, транспорте, одежде и обуви, кафе и ресторанах, — а также пониженный тариф за обслуживание — бесплатно при выполнении простых условий или всего 40 рублей в месяц. Именно поэтому СберКарта для молодёжи была признана самой выгодной по версии авторитетного исследовательского агентства Frank RG».

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