Вторник, 5 ноября, 2024
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БСМП в Рязани передадут под лечение бойцов СВО, оставят только травмпункт

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Алексей Самохин

Больница скорой медицинской помощи в Рязани практически полностью перейдёт под лечение раненых бойцов СВО. Единственным подразделением, которое будет работать по профилю, останется травмцентр. Об этом, ссылаясь на источник в Минздраве, пишет «КП-Рязань».

По данным издания, травмпункт отделят от остальной территории забором, в госпитале поставят охрану.

Пациентов отправят в другие больницы города, также там продолжит работу часть медперсонала. Часть займётся лечением раненых. Предположительно, в БСМП будут проходить реабилитацию, в том числе, военнослужащие с различными осложнениями в результате ранений.

Напомним, в Рязани строется военный госпиталь в Дашково-Песочне, но сроки его открытия переносились.

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