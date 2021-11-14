Брянцы требуют обеспечить нуждающихся смартфонами, чтобы те могли показывать QR-коды

Некоторые жителя Брянска призывают в социальных сетях раздать нуждающимся смартфоны, чтобы те могли показывать QR-коды. Об этом пишут “Брянские новости”.

Напомним, с понедельника, 15 ноября, в Брянской области для посещения ряда общественных мест потребуется QR-код.

Как пояснил “Брянским новостям” юрист Евгений Попов, брянцам не обязательно показывать код на своём гаждете. Они могут просто его распечатать и предъявить на бумажном носителе. Кроме того, дейтсвуют сертификаты о прививке, перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании, а также ПЦР-тест.

Юрист уточнил, что вместе с этими документами также нужно предъявлять паспорт (или другой удостоверяющий личность документ).