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Воскресенье, 14 ноября, 2021
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Брянцы требуют обеспечить нуждающихся смартфонами, чтобы те могли показывать QR-коды

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Некоторые жителя Брянска призывают в социальных сетях раздать нуждающимся смартфоны, чтобы те могли показывать QR-коды. Об этом пишут “Брянские новости”. 

Напомним, с понедельника, 15 ноября, в Брянской области для посещения ряда общественных мест потребуется QR-код. 

Как пояснил “Брянским новостям” юрист Евгений Попов, брянцам не обязательно показывать код на своём гаждете. Они могут просто его распечатать и предъявить на бумажном носителе. Кроме того, дейтсвуют сертификаты о прививке, перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании, а также ПЦР-тест.

Юрист уточнил, что вместе с этими документами также нужно предъявлять паспорт (или другой удостоверяющий личность документ).

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