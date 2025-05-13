Вторник, 13 мая, 2025
6.1 C
Рязань
Фото: t.me/electrichki
Транспорт и дороги

Брошенная собака поселилась в электричке на рязанском направлении РЖД

Алексей Самохин

На рязанском направлении РЖД в электричке поселилась брошенная чёрная собака, сообщает телеграм-канал «Подслушано электрички Москвы».

По данным источника, животное поселилось в электропоезде ЭП2Д-0221. Специально для пса неравнодушные пассажиры поставили миску с водой.

Автор сообщения пишет, что охрана собиралась высадить собаку и просит откликнуться волонтёров.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.