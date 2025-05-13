Брошенная собака поселилась в электричке на рязанском направлении РЖД

На рязанском направлении РЖД в электричке поселилась брошенная чёрная собака, сообщает телеграм-канал «Подслушано электрички Москвы».

По данным источника, животное поселилось в электропоезде ЭП2Д-0221. Специально для пса неравнодушные пассажиры поставили миску с водой.

Автор сообщения пишет, что охрана собиралась высадить собаку и просит откликнуться волонтёров.

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