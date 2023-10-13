Пятница, 13 октября, 2023
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Брюс Уиллис теряет себя — состояние актёра ухудшается

7info
Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Состояние звёздного актёра Брюса Уиллиса ухудшается с каждым днём из-за деменции, рассказал близкий друг «крепкого орешка» писатель Гленн Гордон Кэрон.

По словам Кэрона, он старается навещать Брюса ежемесячно, общается с супругой, детьми. Каждая поездка к другу приносит боль. Хотя Кэрон в глубине души знает, что Уиллис все тот же человек, он говорит, что актер как будто «видит жизнь через сетчатую дверь».

Состояние актёра ухудшается из-за деменции. Раньше он очень любил читать, теперь не может.

— Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и всё же он по-прежнему Брюс, — говорит Гордон.

По словам Кэрона, до болезни Уиллис был очень жизнерадостным человеком, с радостью просыпался по утрам и жил полной грудью. Сейчас ситуация совсем другая.

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