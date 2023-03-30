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Четверг, 30 марта, 2023
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Брянский губернатор Богомаз отреагировал на задержание заместительниц за взятку

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз высказался о задержании своих заместительниц Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой за особо крупную взятку.

Его слова привел глава парламента союза народных республик Новороссия Олег Царев в своем Telegram-канале. Бывший депутат Верховной рады пояснил, что созвонился с главой региона.

«Он сказал, что сам был инициатором проверки в отношении своих замов, результатом которой стали их аресты», – пояснил Царев.

Ранее он рассказал, что задержали трех заместителей, но данные о задержании Николая Симоненко пока не подтвердились.

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