Брянский губернатор Богомаз отреагировал на задержание заместительниц за взятку

Губернатор Брянской области Александр Богомаз высказался о задержании своих заместительниц Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой за особо крупную взятку.

Его слова привел глава парламента союза народных республик Новороссия Олег Царев в своем Telegram-канале. Бывший депутат Верховной рады пояснил, что созвонился с главой региона.

«Он сказал, что сам был инициатором проверки в отношении своих замов, результатом которой стали их аресты», – пояснил Царев.

Ранее он рассказал, что задержали трех заместителей, но данные о задержании Николая Симоненко пока не подтвердились.