Брянский бизнесмен Лукановский застрял на Сейшелах и просит о помощи

Владелец салона офисной мебели «Бюрократ» Николай Лукановский застрял на Сейшелах и не может вернуться в Россию из-за санкций, пишет Брянск Today.

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Сообщается, что брянский бизнесмен отправился на отдых с супругой в начале марта. Он пояснил, что решил лететь, чтобы не потерять деньги.

«Переживали за Россию, торчали в новостях, а потом началось», – отметил Лукановский.

Аэрофлот отменил обратный рейс на 12 марта. Предприниматель уточнил, что кредитные карты не работают, а наличных денег осталось немного.

Лукановский заключил, что в консульстве и на Госуслугах «ответов нет». При этом у него отсутствуют деньги на оплату пребывания в отеле.