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Вторник, 19 апреля, 2022

Брянских дальнобойщиков шокировал наплыв проституток на трассе «Украина»

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Брянских дальнобойщиков шокировал наплыв проституток на трассе «Украина»

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Дальнобойщики из Брянской области обратили внимание на наплыв проституток на трассе «Украина», пишет Брянские новости.

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В беседе с изданием водитель Денис Петрушин утверждает, что их стало больше на участке трассы от Калуги до Брянска.

«Чуть ли не под колеса кидаются. Знакомые дальнобойщики говорят, что многие приехали с Украины. Стоят как подснежники − веселенькие и разноцветные», − утверждает Петрушин.

По мнению правоохранителей, причиной этому стала активная борьба с притонами, в результате которой некоторые проститутки становятся «самозанятыми».

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