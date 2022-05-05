Британский Castrol остановил поставки моторного масла в Россию

Британский производитель автомобильных масел Castrol прекратил поставки продукции в Россию, сообщает «Газета.ру», ссылаясь на информацию официальных магазинов-партнёров фирмы.

- Реклама -

Компания Castrol не поставляет в нашу страну смазочные материалы уже полтора месяца, отмечает издание.

Представитель московской фирмы «Центаурус» рассказал, что сейчас они распродают остатки. Масла перестали поставлять 24 февраля, бизнесмены предполагают, что поставки больше не восстановятся.

Аналогичную информацию подтвердили в компании «Агреман» из Ярославля и «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода.

- Реклама -

Официально об уходе с рынка компания не заявляла, но масла не поставляются из-за проблем с логистикой, заявили «Газете.ру» в сервисном центре российского офиса Castrol.