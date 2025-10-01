Британская компания отправит на Украину дроны-камикадзе, способные атаковать несколько областей РФ

Британская компания MGI Engineering планирует поставить Украине ударные дроны-камикадзе SkyShark. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По данным источника, SkyShark по сути представляет собой летающую авиабомбу с реактивным двигателем.
Заявленные характеристики дрона:
Дальность пуска: около 250 км.
Максимальная скорость: около 450 км/ч.
Полезная нагрузка: 10–20 кг.
Цена: порядка $67 000 за единицу.
Учитывая ограниченную дальность дрона (250 км), под потенциальным ударом могут оказаться приграничные области России: Курская, Орловская, Брянская и Воронежская.
Сообщается, что дрон, вероятно, будет применяться по объектам с наименьшей степенью защиты, включая российские НПЗ или другие инфраструктурные объекты в пределах его досягаемости.