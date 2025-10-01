Британская компания отправит на Украину дроны-камикадзе, способные атаковать несколько областей РФ

Британская компания MGI Engineering планирует поставить Украине ударные дроны-камикадзе SkyShark. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным источника, SkyShark по сути представляет собой летающую авиабомбу с реактивным двигателем.

Заявленные характеристики дрона:

Дальность пуска: около 250 км.

Максимальная скорость: около 450 км/ч.

Полезная нагрузка: 10–20 кг.

Цена: порядка $67 000 за единицу.

Учитывая ограниченную дальность дрона (250 км), под потенциальным ударом могут оказаться приграничные области России: Курская, Орловская, Брянская и Воронежская.

Сообщается, что дрон, вероятно, будет применяться по объектам с наименьшей степенью защиты, включая российские НПЗ или другие инфраструктурные объекты в пределах его досягаемости.