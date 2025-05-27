Бригады скорой помощи дважды спасли женщину в Рязани. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

В апреле у рязанки Валентины резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, вырос уровень глюкозы в крови. Родные вызвали скорую.

«Бригада приехала незамедлительно. Буквально в первые минуты поставили предварительный диагноз, чуть позже его подтвердили в стационаре. Бригада оказала пациентке первую помощь высоко квалифицированно и оперативно. Уже через час тетю доставили в больницу», – пишет племянница пациентки Татьяна.

После курса лечения пациентку выписали домой со значительным улучшением самочувствия. Но вот новое испытание: в середине мая вновь ухудшение: повышение температуры, нарушение сознания и речи. И снова на помощь пришла бригада скорой. Валентину экстренно доставили в стационар, где ее прооперировали.

«Наша семья под большим впечатлением от профессионализма, чуткости, глубоких знаний сотрудников скорой. Пока рядом такие замечательные люди, на свете возможны чудеса», – пишет Татьяна.