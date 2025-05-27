Бригады скорой помощи дважды спасли женщину в Рязани. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.
В апреле у рязанки Валентины резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, вырос уровень глюкозы в крови. Родные вызвали скорую.
После курса лечения пациентку выписали домой со значительным улучшением самочувствия. Но вот новое испытание: в середине мая вновь ухудшение: повышение температуры, нарушение сознания и речи. И снова на помощь пришла бригада скорой. Валентину экстренно доставили в стационар, где ее прооперировали.
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