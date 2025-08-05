ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщил о выводе остатков 92-й штурмовой бригады ВСУ из зоны боевых действий под Липцами в Харьковской области. По данным источников, украинское соединение понесло критические потери в живой силе и технике в ходе отражения наступления российских войск и срочно выведено в тыл на переформирование. Об этом пишет aif.ru.

Военные эксперты отмечают, что 92-я бригада долгое время считалась «надеждой Зеленского». В отличие от многих других частей, она была полностью укомплектована личным составом, преимущественно старшего возраста, и располагала натовской техникой.

Это не спасло соединение от серьёзных поражений. Первый тяжёлый разгром бригада потерпела в начале года в Курской области, после чего была отправлена на пополнение. Теперь — новый удар в Харьковской области, который вновь привёл к фактической утрате боеспособности подразделения.

От «надежды Зеленского», по словам источников, «вновь остались рожки да ножки».