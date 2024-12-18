Бренд «Национальные проекты России» известен 91% жителей страны

В ноябре – декабре 2024 года АНО «Национальные приоритеты» и IFORS провели онлайн-опрос, цель которого – определить уровень знания национальных проектов России среди граждан нашей страны. В исследовании приняли участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.

Совокупная узнаваемость бренда «Национальные проекты России», по данным на декабрь 2024 года, составляет 91%.

Лидером по узнаваемости среди всех национальных проектов остаются национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Все ключевые направления этих нацпроектов будут продолжены в 2025 году – они стали частью новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», соответственно.

В ходе онлайн-опроса 61% респондентов отметили, что национальные проекты способствуют развитию страны и регионов, 53% – повышению качества жизни и уровня удовлетворенности людей, 51% – реализации программ, которые способствуют развитию экономики России.

Самые значимые характеристики для государственных проектов, по мнению россиян, вызывают чувство гордости за страну, необходимы здесь и сейчас.