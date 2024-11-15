«Бременские музыканты», юбилейный концерт и другие сюрпризы в Рязанском музыкальном театре ждут зрителей в январе

После нового года праздничное настроение не закончится. Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей на насыщенную программу января, полную премьер, юбилейных концертов и любимых постановок.

Премьера «Бременских музыкантов». 55 лет назад этот мультфильм покорил сердца миллионов, а теперь он покорит сцену Рязанского музыкального театра. Любимая история, незабываемые мелодии, яркие костюмы — прекрасное развлечение для всей семьи.

Возрастное ограничение 6+

Театрализованный концерт-ревю «Все мы театралы!». В 2024 году Рязанский музыкальный театр отмечает 20 лет! В честь юбилея вас ждет незабываемый концерт, где вы увидите фрагменты лучших спектаклей, вспомните любимых героев и насладитесь ариями из популярных опер и оперетт.

Возрастное ограничение 12+

Спектакль «Дубровский». Классическая история о дружбе и предательстве, о любви и разлуке, о чести и долге, представленная в ярком и эффектном мюзикле.

Возрастное ограничение 12+

Музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо». Веселая и захватывающая история о ловком юноше Труффальдино, который попадает в забавные и непредсказуемые ситуации.

Возрастное ограничение 12+

Не упустите возможность окунуться в мир театрального искусства. Билеты можно приобрести в кассе театра и на официальном сайте.