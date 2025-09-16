Вторник, 16 сентября, 2025
Культура и события

Бразильский спектакль «Танцы штата Алагоас» показали на «Рязанских смотринах»

Алексей Самохин
Фото: vk.com/rzn_puppet

15 сентября в рамках Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины, ВОСТОК+» (6+), реализованного при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив, был показан спектакль-праздник «Танцы штата Алагоас» (6+). Постановка родом из Бразилии явилась для рязанцев «аутентичным олицетворением национальных традиций», как выразились ведущие. Всего за час представления было показано 5 танцев, разных по настроению и сути, но объединенных уважением к истории родного для труппы края. 

Ещё до того, как на сцене появились первые артисты, на ней зазвучала музыка – ритмичная, бойкая, заразительная. Следом небольшой спор и завязка – кукла-путешественница желает поделиться рассказами о городах Алагоаса, которые посетила, и танцах, которые там увидела. Итак, первый из них – пастуший танец: три очаровательные девушки кружатся по пути в Вифлеем и благодарят судьбу за рождение Иисуса. Далее – марш бравых моряков, с грустью и честью прощающихся с родными просторами. Третий танец – танец воина, – особенно символичен, ведь в нем культурная особенность буквально «на лицо». Дело в том, что взамен каких-либо шлемов или, допустим, корон, на головах артистов располагаются настоящие макеты дорогих этим «воинам» церквей! 

Тем контрастнее выглядит четвёртый номер. Представьте себе, как прямо посреди Рязанского театра кукол пляшет воскрешенный цветастый бык… Это ещё одна знаковая история – праздник быка Фубы. Наконец, красочные, летящие юбки и синхронный топот, символизирующий единство бразильского народа – завершается праздник зажигательной песней. 

Но это конец спектакля, а не конец «смотрин». В завершение представления труппа Алагоасского театра на память вручила директору Рязанского театра кукол и по совместительству главе российского отделения союза УНИМА Константину Кириллову куклу с «шапкой» в виде Успенского собора Рязанского Кремля.

Полина Иманова

