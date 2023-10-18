Среда, 18 октября, 2023
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Братья-десантники из Рязанской области участвуют в СВО

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Фото: vk.com/minim62

На официальных страницах органов власти Рязанской области ВКонтакте опубликовано сообщение о братьях-десантниках, служащих на территории СВО.

Житель Пителинского района Александр Климашин отправился на СВО осенью 2022-го. Свой первый бой он провёл под деревней Отрадовка — в составе группы штурмовал опорный пункт противника в лесополосе.⠀

Потом было много боев за Николаевку, Андреевку, Клещеевку. Принимал участие в боях за Бахмут, где получил ранения. За те тяжелые бои в Бахмуте Александра наградили орденом Мужества. А медаль «За отвагу» боец получил за освобождение ряда населенных пунктов.⠀

Вернувшись домой, Александр узнал, что младший брат тоже заключил контракт с Минобороны. Чтобы его поддержать, решил и сам вернуться на передовую. Сейчас братья служат в одной части в полку ВДВ и строят планы на будущее.⠀

Напомним, в Рязанской области продолжается набор на военную службу. Областной пункт отбора находится по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1, 5-й этаж. Все вопросы можно задать по телефонам: 50-96-99, 50-36-29.

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