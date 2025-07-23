Брата главкома ВСУ Сырского возмутило, что его родителей облили грязью

Брат главкома ВСУ Александра Сырского Олег заявил в беседе с РИА Новости , что его родителей облили грязью.

Так он прокомментировал публикацию телеграм-канала SHOT, согласно которой военный перевел родителям, проживающим в России, миллион рублей. Эти деньги пошли на лечение отца.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили», — сказал Олег.

Собеседник агентства добавил, что не собирается давать интервью и разговаривать на эту тему.

По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родственники, включая брата.